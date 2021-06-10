3 مؤسسات في دبي تحتضن 6 شركات ناشئة

دبي (الاتحاد) أثمر برنامج «شبكة شراكات الأعمال» - التابع لمبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» إحدى المبادرات المبتكرة لغرفة تجارة وصناعة دبي لدعم ريادة الأعمال - عن عدد من الشراكات الاستراتيجية بين ثلاث شركات رائدة في دبي وست شركات ناشئة تقنية ليختتم البرنامج دورته للعام 2021 بنجاحه في توفير منصة انطلاق مثالية للشركات الناشئة في عالم الأعمال.

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 13 شركة ناشئة في المرحلة الأخيرة، حيث استعرضت مشاريعها أمام الشركات الرئيسية الرائدة في دبي المنضمة للبرنامج، وتم الإعلان عن 6 خطط لشراكات واتفاقيات بين هذه الشركات والمشاريع الناشئة المشاركة في البرنامج، التي وفرت حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجهها هذه الشركات الرئيسية.

ومن اللافت في الشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة أن 73% منها لم يسبق لها أن شاركت أو انضمت إلى حاضنة أو مسرعة أعمال، في حين أن 50% من الشركات الناشئة المشاركة في دورات برنامج «شبكة شراكات الأعمال» قد قدمت من خارج الدولة.

وشارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2021» 3 مؤسسات وشركات رئيسية رائدة في إمارة دبي، وهي غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة «دي اتش إل» وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقامت الشركات الرئيسية خلال الفعالية الإلكترونية بتقييم الشركات الناشئة التي تأهلت للبرنامج، والتي بلغ عددها 13 شركة ناشئة، حيث عرض المتأهلون للبرنامج حلولهم المبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات الرئيسية الثلاث. واتفقت غرفة تجارة وصناعة دبي على التعاون مع «زدبول ZPOOL» و«فاليو جرد Value Grid» و«ديجيتال فالكون Digital Falcon»، في حين اتفقت شركة «دي اتش إل» على التعاون مع «أوتوجي Ottogee»، واختار بنك الإمارات دبي الوطني التعاون مع شركتي «إن-دي- أيه آي IN-D-AI».

وقالت ناتاليا سيشيفا مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في غرفة دبي: إن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2021» عززت التوجه السائد في بيئة الأعمال نحو الرقمنة، وأظهرت الحاجة إلى اعتماد الحلول الرقمية المبتكرة من قبل الشركات، لافتةً إلى أن المستقبل هو ملك الشركات التي تتقن الاستثمار بالحلول الذكية وتأخذ بالاعتبار الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للمستهلك والعميل.