6.4 مليار درهم صفقات الأسهم المحلية في 4 جلسات

أبوظبي (وام)

ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق المالية المحلية إلى 6.4 مليار درهم، خلال 4 جلسات مدفوعة بعمليات تداول مكثفة للمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جلياً من خلال بلوغ قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.688 مليار درهم في ختام التعاملات أمس.

وأسهم في زيادة نسبة التحسن صعود أسعار شريحة جديدة من الأسهم، بالإضافة استمرار ارتفاع أسعار الأسهم الأخرى التي قادت النشاط في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.61%، متجاوزاً مستوى 6700 نقطة ومغلقاً عند 6711 نقطة في نهاية التعاملات، مما مهد للمؤشر لتحقيق المزيد من الاختراقات الجديدة في الأسبوع المقبل، وذلك بحسب ما تظهره معطيات التحليل الفني.

وفي سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام عند مستوى 2832 نقطة في ختام الجلسة.

وعلى مستوى السيولة، فقد تجاوزت قيمة الصفقات المنفذة في سوق العاصمة 1.493 مليار درهم.