6 جيجا واط سعة المحطات الشمسية العاملة وقيد الإنشاء في الإمارات

أبوظبي (وام)

قالت المهندسة نادية مسلم النقبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الخدمات المساندة إن الإمارات تواصل النجاحات في مجال تنويع مصادر الطاقة ومنها الطاقة الشمسية التي تعد من المصادر الأساسية للطاقة المتجددة في الدولة في ظل تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من الناحيتين الفنية والتجارية، حيث تعد الأسعار التي تم التوصل لها لتوليد الطاقة الشمسية الأقل مقارنة بنظيراتها على مستوى العالم وقد بلغ مجموع سعة المحطات الشمسية العاملة وقيد الإنشاء في الإمارات نحو 6 جيجا واط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «تقنيات الطاقة الشمسية»، نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة» بحضور المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل ونخبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.

وأكدت النقبي أن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة» تأتي في إطار دعم وزارة الطاقة والبنية التحتية لجهود الدولة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالتقنيات الحديثة والابتكارات المرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأهمية تحقيق استدامة موارد الطاقة.

وأكدت أن دولة الإمارات حددت لنفسها أهدافاً طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة، وأن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة» تأتي في إطار دعم جهود الدولة في تحقيق استدامة موارد الطاقة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.