إنجاز 92% من محطة المياه بـ«محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 92% من مشروع محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 23 مليوناً و100 ألف درهم، ويتضمن مرحلتين الأولى بقدرة 4.5 ملايين جالون من المياه يومياً والثانية بقدرة 3 ملايين جالون من المياه يومياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية قدرها 7.5 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً تعتمد أحدث التقنيات العالمية في مجال محطات ضخ المياه التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، متوقعاً الانتهاء من المحطة وربطها بشبكة المياه في دبي خلال الشهر الجاري.

وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي، من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع المياه لتلبية النمو المتسارع ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.