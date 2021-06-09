طلب هائل على صكوك عُمان

لندن (رويترز) - تلقت سلطنة عُمان طلبا هائلا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ استقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار التي طرحتها أمس الثلاثاء طلبات بنحو 11.5 مليار دولار.

وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت اليوم الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.

وقال تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول «وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025»، مضيفا أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.

وقال إنه يتوقع أداء أفضل لميزانيتها نظرا لأن أسعار النفط أعلى من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا اليوم.

وقال آش «نرى التزاما حقيقيا بالإصلاح، بل وبتحسين الشفافية أيضا، وهو أمر مشجع حقا من وجهة نظر المستثمرين».

وقال مورجان ستانلي اليوم إن عُمان من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.

وجمعت عُمان في يناير 3.25 مليار دولار من سندات تقليدية في صفقة استقطبت طلبات اكتتاب بما يزيد على 15 مليار دولار.

وقال رافائيل برتوني رئيس إدارة أسواق الدين في مؤسسة الخليج للاستثمار «مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل سندات تستحق في 2021 والعجز العام الحالي... ما سمح للحكومة بالتركيز على تقليص عجز الميزانية».

وقال نيك ايزينجر الرئيس بقسم الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في فانجارد إن «لدى عُمان الكثير من السيولة في الأجل القريب. كان الإصلاح قويا في بداية العام».