صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية

دبي (رويترز) - أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسة على مكاسب اليوم الأربعاء مع ارتفاع أسعار النفط، فيما أغلقت سوق دبي على هبوط بفعل ضغط من أسهم الشركات العقارية.

وارتفع خام برنت 32 سنتا، ما يوازي 0.3 بالمئة، إلى 72.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.11 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وفت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019. وزاد الخام واحدا بالمئة أمس الثلاثاء.

وصعد المؤشر السعودي الرئيس 0.5 بالمئة إلى 10790 نقطة إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة وقفز سهم مجموعة صافولا 3.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.6 بالمئة إلى 6711 نقطة وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري 3.2 بالمئة وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق 14.8 بالمئة بعدما قدمت شركة القابضة المملوكة لأبوظبي عرضا لدمج شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع شركة الفنادق.

وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري لليوم الثاني بعد أن تلقى البنك أمس الثلاثاء عرضا معدلا لشراء حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إذ زاد المشتري المحتمل سعر العرض إلى 700 مليون جنيه مصري (44.73 مليون دولار) من 650 مليونا عرضها في السابق.

وفقد مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة إلى 2832 نقطة. ونزل سهم إعمار العقارية ووحدتها إعمار مولز واحدا بالمئة لكل منهما وخسر سهم داماك العقارية 1.5 بالمئة.

في سوق البحرين، صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1546 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط واحدا بالمئة إلى 4020 نقطة، وربح مؤشر بورصة الكويت 0.1 بالمئة إلى 6848 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم القطرية 0.2 بالمئة إلى 10691 نقطة لتتوقف خسائره التي استمرت على مدار أربع جلسات وربح سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة وقطر لصناعة الألمنيوم 4.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أقفل مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 10042 نقطة، وزاد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، واحدا بالمئة وتقدم سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1.2 بالمئة.