بورصات أوروبا قرب ذروتها وأسهم السفر تتألق

لندن (رويترز) - ظلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل قرار بشأن السياسة من البنك المركزي الأوروبي وقراءة التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة، لكنه ظل غير بعيد عن ذروته البالغة 455.66 نقطة التي بلغها في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو ثلاثة بالمئة لكل منها بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر في 110 من الدول والمناطق.

وارتفع مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة بعد أن شقت العديد من الاقتصادات الأوروبية طريقها للخروج من إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

ومع ذلك، ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في أذهان المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الأسعار من المصانع الصينية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من 12 عاما في مايو مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.