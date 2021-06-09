حسين سجواني يتقدم بعرض يُلغي إدراج «داماك»

دبي (الاتحاد) - قدم حسين سجواني اليوم الأربعاء عرضا بقيمة 255 مليون دولار للاستحواذ على 100% من رأسمال داماك العقارية الصادر والمدفوع عن طريق شركة ميبل إنفست التي يملكها،حسب ما أفادت «رويترز».

ووفق إفصاح على موقع سوق دبي، تقدم سجواني باستقالته من داماك منعاً لتضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة ميبل انفست كو ليمتد ومشاركته في العرض.

ويسيطر سجواني بشكل مباشر وغير مباشر على حصة 88.106 بالمئة في داماك.

وذكرت ميبل إنفست في بيان أنها تعتزم رفع الحصة إلى 90 بالمئة زائد واحد على الأقل كي يتسنى لها ممارسة حق شراء بقية حصة مساهمي الأقلية.

وحينئذ يُلغي إدراج الشركة القائم في سوق دبي منذ عام 2015.

وتعرض ميبل شراء السهم بسعر 1.30 درهم وهو نفس سعر الإغلاق أمس لتصل القيمة الإجمالية للعرض إلى 935.4 مليون درهم (254.70 مليون دولار).

من جانبها، قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: «إن الإلغاء المحتمل لـ«داماك» هو أمر محايد من الناحية الائتمانية. نحن نتفهم أن الشطب لن يكون له أي تأثير على الميزانية العمومية للشركة، حيث سيتم دفع المقابل من قبل المشتري. نلاحظ أيضا أن داماك لا تستطيع توزيع الأرباح بسبب القيود المفروضة بموجب عقد السندات الخاص بها. لذلك، نتوقع أن تظل مقاييس الائتمان الخاصة بشركة داماك بدون تغيير، بما يتماشى مع التصنيف "B" والتوقعات السلبية».

ونوهت إلى أنه سيكون للتغيير في السياسة المالية لشركة داماك أو توزيع الأرباح أو ممارسات الحوكمة تأثير على التصنيف.