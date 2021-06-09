«المركزي الإماراتي»: مرونة كبيرة لقطاع التمويل الإسلامي

أبوظبي (الاتحاد) ترأّس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، الاجتماع الثامن والثلاثين (38) لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بحضور مجموعة من المحافظين وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تطورات قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز الجوانب الاحترازية للقطاع.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي شملت التحول لسياسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية ورأس المال البشري وإطار عمل الحوكمة والمواضيع المتعلقة بالاستقرار المالي والاقتصادي التي تؤثر على التمويل الإسلامي والتدابير التي اتخذها أعضاء المجلس من أجل معالجة أثر الجائحة على أسواقهم المالية.

ووجه معالي المحافظ باتخاذ التدابير الضرورية لتطوير أجندة توحيد متطلبات الشريعة الإسلامية من جهة ومواصلة تعزيز المعايير الاحترازية للمالية الإسلامية من جهة أخرى. كما ترأس معاليه اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر لعام 2021، حيث تمّت الموافقة على تقرير الأداء الاستراتيجي لعام 2020، وغيرها من المسائل الاستراتيجية والمالية التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وقال د. بالعمى «لقد أظهر قطاع التمويل الإسلامي مرونة كبيرة خلال عام 2020، الذي كان عاماً استثنائياً على الصعد كافة، وقد ترافق ذلك مع الدعم والإجراءات التي قدّمتها الحكومات والبنوك المركزية. كما أكد على ضرورة تعاون البنوك المركزية فيما بينها لبذل الجهود الحثيثة الرامية إلى ضمان سلامة واستقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية. وسيواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، العمل من أجل تطوير القطاع المصرفي الإسلامي وتسريع نموّه واستقراره».