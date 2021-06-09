«كي بي إم جي»: الشركات الإماراتية تتبنى أحدث الحلول الرقمية

دبي (الاتحاد) أكدت مؤسسة كي بي إم جي أن الشركات الإماراتية تتبنى أحدث الحلول الرقمية والتقنية، تماشياً مع سياسات تحويل وتطوير الأعمال والقطاعات. وقال قال أنوراج باجباي، الشريك ورئيس قائد المشاريع الخاصة لدى كي بي إم جي لوار جلف إن الابتكار التقني يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة لتوفير النظم اللازمة لاستقطاب المواهب وتنميتها.

وأضاف: تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى دعم المواهب والمبتكرين في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات، أطلقت كي بي إم جي برافيت انترابريز تطلق مسابقة "المبتكر التقني "Tech Innovator" في الدولة.

وأضاف: نحن نهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تسهم في هذه الرؤية الوطنية سواء أكانوا يعتمدون على التكنولوجيا، أو قائمين عليها أو مدفوعين بها، فإننا ندعوهم للمشاركة في هذه الفرصة المميزة لنقل أعمالهم إلى مستويات متقدمة.

تأتي هذه المسابقة الفريدة في إطار البحث المتواصل عن أفضل المبتكرين في مجال التقنية في دولة الإمارات ليصبحوا عمالقة التكنولوجيا على مستوى العالم. وسوف تستهدف المسابقة المبتكرين، أينما كانوا خلال دورة حياة الأعمال- من التأسيس حتى المشاريع المتسارعة النمو، لتقديم طموحاتهم للنمو وعرضها على لجان تتألف من خبراء القطاع على المستويين المحلي والعالمي.

وتابع أنوراج باجباي قائلاً: إنّ الخطوة الأولى بسيطة للغاية، وهي المشاركة في مسابقة كي بي إم جي للابتكار التقني، حيث سيتاح للمشاركين التواصل مع قادة القطاع والمستشارين الموثوقين والمؤثرين في هذا القطاع، في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأسواق العالمية الرئيسة الأخرى، وبناء شبكات حيوية للتواصل فيما بينهم، إذ تعدّ هذه المسابقة فرصة مميزة لأي شركة تقنية سريعة النمو.