الدولار يتشبث بمكاسبه والمستثمرون يترقبون هذه البيانات

لندن (رويترز) - تشبث الدولار بمكاسبه الطفيفة التي حققها في الآونة الأخيرة اليوم الأربعاء فيما يترقب متعاملون بيانات التضخم الأميركية واجتماع البنك المركزي الأوروبي لقياس وتيرة التعافي العالمي والتعرف على تفكير واضعي السياسات حيال تقليص برامج التحفيز.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع وتصدر بيانات التضخم غدا الخميس وأنهت حالة الترقب أي تقلبات للعملات الرئيسية مع انتظار المتعاملين لما سيتمخض عنهما. واستقر اليورو عند 1.2179 دولار في الجلسة الآسيوية في حين توقف الدولار عند 109.47 ين.

وسجل مؤشر دويتشه بنك لتذبذب العملات أقل مستوى منذ فبراير 2020 أمس ونزل أكثر اليوم. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.077.

وقبع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي داخل نطاقين ضيقين وسجل الأول 0.7744 دولار أميركي وهو تقريبا عند منتصف نطاقه خلال الشهرين الماضيين، وكذلك فعل نظيره النيوزيلندي مسجلا 0.7199 دولار أميركي.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا ولكن ظل داخل نطاقه في الفترة الأخيرة مع تسلل الشكوك عما إذا كان سيجري تأجيل خطط إعادة فتح بريطانيا لأنشطة الأعمال المقررة في 21 يونيو بسبب ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا لفيروس كورونا. وبلغ الإسترليني 1.4168 دولار.

واستقر اليوان الصيني عند 6.4 مقابل الدولار اليوم مع إقرار مشروع قانون يهدف للمنافسة مع الصين في مجلس الشيوخ الأميركي ليفتر حماس من راهنوا على صعود العملة الصينية مؤخرا.

