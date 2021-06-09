«الياه سات» تنجز المراجعة الأولية لتصميم «الثريا 4»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، مشغل الأقمار الصناعية المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، وشركة «إيرباص»، عن اجتياز مرحلة مهمة في عملية إنشاء الجيل الأحدث من نظام الاتصالات المتنقلة «الثريا 4- NGS»، بالانتهاء من مرحلة المراجعة الأولية للتصميم (PDR).

ويشكل القمر الصناعي «الثريا 4- NGS» جزءاً من استثمارات «الياه سات» لتوفير منظومة شاملة جديدة قائمة على النطاق الترددي L-band، مع تحديث أنظمة شركة «الثريا» الفضائية والأرضية وتطوير المنتجات والخدمات الخاصة بالمستخدمين.

تطوير المنتجات والخدمات

ويضمن نظام القمر الصناعي الجديد، المزوّد بشبكة أساسية قادرة على تقديم اتصالات الجيل الخامس (5G)، زيادة تغطية وقدرات الخدمات التي تقدمها الشركة، مع توفير الجيل الأحدث من الحلول المتنقلة للعملاء من مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات الدفاعية والحكومية والشركات والأفراد.

وتتيح المراجعة الأولية للتصميم تقييماً شاملاً يضمن استيفاء التصميم المقدم من شركة «إيرباص» لجميع المتطلبات الفيزيائية والوظيفية للقمر الصناعي الجديد، وتشكل خطوة مهمة نحو إتمام صناعته في الموعد المحدد. كما تؤكد هذه المراجعة على فعالية القمر الصناعي عند وصوله إلى مداره وتشغيله. وتعد هذه المرحلة إنجازاً مهماً، حيث تؤكد على التزام «الياه سات» بتحقيق تحوّل شامل في «الثريا» وبناء الجيل الجديد من أنظمتها.

الالتزام والاحترافية

وقال فرانسوا غولييه- رئيس أنظمة الاتصالات في شركة إيرباص: «إن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة تأكيد على أهمية التصميم الفني وقدرات القمر الصناعي «الثريا 4-NGS»، فضلاً عن الالتزام والاحترافية التي يتمتع بها فريق العمل في «الياه سات» و«إيرباص»، ما يمهد الطريق لإنجاز المراحل القادمة من هذا البرنامج المبتكر، والاستفادة من خبرات «إيرباص» الواسعة في مجال الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى أحدث تقنيات المعالجة الرقمية للحمولة الفضائية ما يوفر مرونة وقدرة أكبر على التكيف في المدار. كما يمكن لشركة «الياه سات» الاعتماد علينا وعلى جودة حلولنا والتزامنا الراسخ بإنجاح مشروع الثريا 4-NGS.

سيعزز النظام الجديد من نمو الشركة والخدمات التي توفرها حالياً والخدمات الجديدة في عدة خطوط إنتاج استراتيجية، تتضمن المواصلات البحرية وإنترنت الأشياء (IoT) وحلول البيانات، عبر توفير نطاقٍ واسع من الميزات وتحقيق سرعات هي الأكبر في الأسواق.

ويتضمن هذا القمر هوائي L-band بقطر 12 متراً، مع معالجات إلكترونية للاتصالات تقوم بالتحكم بقنوات تردد تصل إلى 3200 مما يمنحها المرونة، بالإضافة إلى التوزيع الديناميكي للطاقة على عدد كبير من الحزم المركزة. وسيتيح قمر «الثريا 4- NGS» فرصاً واسعة للعملاء وشركاء الخدمة والجهات المسؤولة لبيع المعدات ودمج الأنظمة، مما يقوم بتحسين تجربة المستخدمين ضمن مختلف المنصات البرية والبحرية والجوية.

أعلى المعايير

وتحدث عدنان المهيري، الرئيس التنفيذي المعيّن للشؤون التقنية في «الياه سات» قائلاً:«المراجعة الأولية للتصميم خطوة مهمة للتأكد من تحقيق أعلى المعايير الممكنة في قطاع الأقمار الفضائية، وتطبق بعد مراجعة ومتابعة موسّعة لمجمل التصميم أجراها فريقنا من المهندسين. ونحن سعيدون بإتمام مرحلة المراجعة الأولية للتصميم في الموعد المحدد، وما يحمله من تأكيد على التقدم الكبير نحو إتمام هذا النظام المتطور للاتصالات الفضائية المتنقلة، والمدعوم بشبكة أرضية جاهزة لتقديم اتصالات الجيل الخامس».

متطلبات الأداء

ومن جانبه قال راشد الحمادي، مدير المشروع في «الياه سات» :«نتائج المراجعة الأولية لتصميم قمر «الثريا 4- NGS» أكبر دليل على التفاني والمواهب المميزة في «الياه سات» و«إيرباص». فتطوير هذا القمر الصناعي يتضمن العمل على المنصة والحمولة والعناصر الأرضية، والتي تعد استثنائية من ناحية التصميم ومتطلبات الأداء».

واختتم الحمادي حديثه، قائلاً: «المراجعة الأولية للتصميم تشمل تقييم الأنظمة الفرعية في القمر الصناعي، وتوافقها مع مركبات الإطلاق، وغيرها من العناصر الهامة. ومن الجيد أن نرى هذه المرحلة التقنية مكتملة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ما يمنحنا الكثير من الثقة بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من هذا المشروع».