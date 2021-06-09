«الاتحاد للطيران» تستعيد 90% من وجهاتها في الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي) كشفت الاتحاد للطيران عن استعادة نحو 90% من وجهاتها خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة قبل «كورونا»، حيث تسير إلى 65 وجهة، بينما كانت تسير في فبراير من عام 2020 قبل الجائحة إلى 73 وجهة، بحسب متحدث باسم الناقلة.

وأكد المتحدث في تصريحات صحفية: «تعتزم الناقلة في يوليو 2021، تشغيل طاقتها الاستيعابية للمقاعد إلى ما يقارب نصف الطاقة الاستيعابية للمقاعد قبل الجائحة».

وأشار إلى أن الوجهات التي على شبكة الاتحاد للطيران والتي لا تلزم بالحجر الصحي على الوجهتين هي، روسيا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، واليونان، وجزر السيشل، وإسبانيا. تخضع بعض الوجهات لاشتراطات الحصول على لقاح كورونا والقائمة في تحديث مستمر.

65 وجهة

وتشغل الاتحاد للطيران رحلاتها بالصيف إلى 65 وجهة في 44 دولة حول العالم ومنها 6 وجهات مخصصة للشحن، وتعتزم الناقلة تشغيل رحلات إضافة إلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران خلال الأسابيع القادمة، حيث تستأنف تشغيل وجهة الرباط في 23 من يونيو الجاري، وبوكيت في الأول من يوليو المقبل، وتسيير 3 رحلات موسمية جديدة للصيف 2021 لأول مرة إلى كل من ميكونوس في 8 يوليو المقبل، ووسانتوريني في 9 من يوليو المقبل، ومعلقة في إسبانيا في 9 من يوليو المقبل، وبذلك يصل عدد الرحلات الموسمية في فترة الصيف إلى 12 رحلة في الأسبوع.

وأكدت المتحدث أنه مع إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات واليونان، يحصل المسافرون الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 على المزيد من الخيارات للسفر من دون الحاجة للحجر الصحي، حيث سيتمكنون من الاستمتاع بالعطلة الصيفية مع زيارة ميكونوس وسانتوريني. وأضاف: «تأتي هذه الرحلات التي لا تستغرق أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة لتكّمل الخدمة الحالية إلى أثينا».

ومع استعداد إسبانيا لاستقبال المسافرين الذين تلقوا اللقاح ابتداء من 7 يونيو 2021، ستطلق الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعيتين إلى مالقة بين 9 يوليو و15 سبتمبر 2021، حيث ستوفرّ هذه الخدمة خيارات سفر أكبر وأكثر سلاسة للمسافرين في رحلات استجمام بين الإمارات وإسبانيا، مع خدمة الاتحاد لثلاث وجهات بين الدولتين وهي برشلونة، مدريد ومالقة.

ومع تخفيف القيود على السفر واعتماد الممرات الآمنة، تستمر الاتحاد للطيران بزيادة عدد الرحلات والخدمات عبر شبكة وجهاتها، ليكون إعلان اليوم بتشغيل الرحلات الموسمية الجزر اليونانية ومالقة إضافة إلى الخدمات التي استؤنفت مؤخراً إلى أثينا، الدار البيضاء، نيروبي، بوكيت، الرباط والسيشل.



تسهيلات السفر

وأطلقت الاتحاد للطيران مؤخراً خدمة «معتمد للسفر» لتسهيل تجربة السفر وتوفير المزيد من راحة البال للضيوف من خلال السماح لهم بالتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بكوفيد-19 قبل الوصول إلى المطار، ومع إنهاء إجراءات التحقق مسبقاً، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخدمة المسار السريع والتوجّه مباشرة إلى مكاتب خدمة «مُعتَمَد للسفر» لتجربة سفر مريحة وسلسة في المطار. للاستفادة من الخدمة، ويمكن للضيوف التسجيل من خلال زيارة صفحة «إدارة حجزي» للحصول على كافة المعلومات حول كيفية تقديم الوثائق المطلوبة.

وللاستفادة من خدمة «مُعتَمَد للسفر»، يمكن للضيوف التسجيل عبر النقر على رابط «إدارة حجزي» حيث تتوفر معلومات إضافية حول كيفية تقديم وثائقهم، وبعد التأكد من صحتها واكتمالها من قبل فريق خدمة «مُعتَمَد للسفر»، سيستلمون بريداً إلكترونياً يؤكد نجاحهم في حال تلبيتهم للشروط الحكومية المطلوبة. أما في حال كان طلب التقديم غير مستوفٍ للشروط المطلوبة، فسيطلب من الضيف إعادة تقديم الوثائق بعد التأكد من استكمالها.

ويُمكن للضيوف التحقق من حالة «مُعتَمَد للسفر» الخاصة بهم واستخدام تلك الخدمة في أي وقت عبر زيارة صفحة «إدارة حجزي» على الموقع الإلكتروني للشركة.

ضيف الاتحاد

وتتوفر خدمة «مُعتَمَد للسفر» لكافة الضيوف المغادرين من أبوظبي بدءاً من 12 مايو الماضي إلى أي وجهة (باستثناء الصين)، كما ستتوفر على الرحلات المغادرة من عمّان وبيروت ودكا ومانيلا في وقت لاحق، مزيداً من التطورات قيد العمل لتوفير الخدمة في وجهات أخرى.

وأشارت الناقلة إلى أنه بالنسبة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الراغبين في استخدام أميالهم المكتسبة، تعد ميكونوس، سانتوريني ومالقة أفضل الوجهات، حيث يمكنهم استبدال الأميال بالمقاعد المخصصة لهم بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض المختلفة التي يقدمّها شركاء برنامج الولاء.