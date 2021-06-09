«الإمارات دبي الوطني» يدرج سندات في ناسداك دبي

دبي (الاتحاد) قرع شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي أمس، احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.

ويُعزز هذا الإصدار من سندات الشق الأول من رأس المال مكانة بنك الإمارات دبي الوطني، كأكبر مؤسسة خدمات مالية مُدرِجة للسندات في بورصة ناسداك دبي، من خلال سبعة إصدارات قيمتها الإجمالية 5.1 مليار دولار.

وقد تم إصدار هذه السندات بعائد 4.25%، وهو أقل معدل عائد في الإمارات العربية المتحدة وثاني أقل عائد في منطقة الشرق الأوسط لسندات من الشق الأول. وأسهم الطلب الاستثماري القوي في تغطية الإصدار بواقع 2.3 مرة، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 64% من الطلبات، مقابل 12% لمستثمرين من آسيا وأوروبا و10% لمستثمرين من المملكة المتحدة و2% لمستثمرين من مناطق أخرى.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس هذا النجاح اللافت لبنك الإمارات دبي الوطني، في إصدار وإدراج ثاني إصداراته من السندات خلال العام الجاري، ثقة المستثمرين في المقومات الأساسية والآفاق المستقبلية للبنك باعتباره أحد أكبر المجموعات المصرفية على المستوى الإقليمي، وكذلك ثقتهم في النمو الاقتصادي بالإمارات. لقد مكن برنامج الإمارات للقاحات، ومسارعة الدولة للتعاطي بفعالية مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، قطاعات الأعمال من استعادة نشاطها بسرعة، الأمر الذي يضع الاقتصاد الوطني في وضعية مثالية لمواصلة نموه في العام 2021. ونحن بدورنا في بنك الإمارات دبي الوطني ملتزمون بتمكين عملائنا من اغتنام فرص النمو.»

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «نجحت دبي في تطوير بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى لأسواق رأس المال تدعم نمو قطاع الخدمات المالية ليس في دبي فحسب، بل على المستوى العالمي. وتلتزم أسواق المال في دبي بتعزيز مكانة الإمارة كمركز للإصدار والإدراج وغيرها من الأنشطة الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. وبطبيعة الحال، فإن إدراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي، البورصة الدولية للمنطقة، يقدم دلالة واضحة على ثقة المُصدرين في تميز بنية أسواق رأس المال وقدرتها الفائقة على مواكبة متطلبات مختلف المؤسسات على أفضل نحو ممكن.»

ومن جهته قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تواصل ناسداك دبي تطوير قدراتها في مجال الإدراج من خلال البناء على ما حققته من نجاحات ملفتة خلال العام 2020 والذي يعد عاماً قياسياً على صعيد عدد إدراجات السندات والصكوك الجديدة. ونحن نتطلع لتعزيز إطار العمل المثمر لناسداك دبي من خلال التعاون الوثيق والمتواصل مع الشركات الرائدة واستقبال العديد من الإدراجات خلال العام الجاري لمُصدرين بارزين في الإمارات والشرق الأوسط والعالم بأسره، وذلك مع اكتساب التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد زخماً أكبر.»

وتجدر الإشارة إلى أن دبي تعد أكبر مركز لإدراج أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية قدرها 93.126 مليار دولار.

وأشار شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن نجاح الإصدار الأخير من السندات يعكس ثقة المستثمرين في الاستراتيجيات السليمة التي تتبعها مجموعة الإمارات دبي الوطني وفي اقتصاد دبي والإمارات. وأضاف: «توفر ناسداك دبي لنا روابط قوية مع المستثمرين في المنطقة والعالم ككل، إضافة إلى حضور عالمي متميز.»

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يدعم الإدراج الجديد من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني مكانة ناسداك دبي الرائدة كمركز الإدراج المفضل للصكوك والسندات في منطقة الشرق الأوسط. ونحن سعداء بتسارع وتيرة الإصدارات في البورصة من قبل العديد من المؤسسات الرائدة، الأمر الذي يتماشى مع سعينا الحثيث لتعزيز الدور الحيوي لتلك المؤسسات في مجال تمويل جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام».