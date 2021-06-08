9.77 مليار درهم سيولة جديدة للبنوك

أبوظبي (وام)

استقطبت حسابات التوفير لدى البنوك الوطنية سيولة جديدة بقيمة 9.77 مليار درهم تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وذلك وفق ما أظهرته أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس الإقبال المتواصل على هذا النوع من الخدمات البنكية طيلة الأشهر الماضية ارتفاع وتيرة السلوك الادخاري في أوساط المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ويؤشر إلى لجوء شريحة كبيرة من أفراد المجتمع لضبط وترشيد سلوكهم الاستهلاكي وترتيب أولويات الإنفاق خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استمرار الإقبال على التوفير ساهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الحسابات البنكية إلى مستوى 199 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 189.229 مليار درهم في شهر ديسمبر من عام 2020.

ويشكل رصيد البنوك الوطنية من حسابات التوفير نحو 88% من إجمالي رصيد الجهاز المصرفي من حساب التوفير مع نهاية شهر أبريل الماضي.