4.72 مليار درهم سيولة الأسهم في 3 جلسات

أبوظبي (وام)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، بدعم من استمرار شهية التداول عند مستويات عالية من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية.

وبلغت قيمة التداولات في نهاية الجلسة نحو 1.72 مليار درهم، ما رفع إجمالي قيمة السيولة المتداولة خلال ثلاث جلسات إلى نحو 4.72 مليار درهم، وذلك وفق ما أظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وتواصل التفاعل الإيجابي من قبل المستثمرين من الأخبار الصادرة عن بعض الشركات المدرجة في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، وهو ما شجع شريحة جديدة من المتداولين على الاستثمار.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد أغلق عند مستوى 6670 نقطة بزيادة نسبتها 0.37% مقارنة مع اليوم السابق.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام عند مستوى 2835 نقطة في ختام التعاملات.

واستمر تدفق السيولة بوتيرة مرتفعة إلى قاعة التداول في سوق العاصمة، والتي تركز الجزء الأكبر منها على بعض الأسهم القيادية.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في نهاية التعاملات 1.52 مليار درهم.

وبرز خلال الجلسة سهم شركة الدار العقارية الذي صعد إلى مستوى 3.79 درهم بتداولات تجاوزت قيمتها 264 مليون درهم، ما يعني نجاح السهم في بلوغ مستويات تمهد لاختراقات سعرية جديدة خلال الأيام القادمة.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في أبوظبي أيضاً سهم «اتصالات» المرتفع إلى 22.10 درهم وواصل سهم «العالمية القابضة» تصدر المركز الأول من حيث قيمة التداولات، والتي تجاوزت قيمتها 764 مليون درهم رغم إغلاق السهم عند مستوى 96.25 درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.98 درهم و«إعمار للتطوير العقاري» إلى 3.75 درهم. وشهدت مجموعة من الأسهم عمليات جني أرباح محدودة طبيعية، وذلك عقب الارتفاعات التي شهدتها سابقاً.

وأغلق سهم «إعمار» عند 4.10 درهم وسهم بنك الإمارات دبي الوطني عند 13.50 درهم. وبلغت قيمة الصفقات في سوق دبي نحو 204 ملايين درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 106 ملايين سهم نفذت من خلال 2403 صفقات.