دبي تستضيف اجتماعات اتحاد غرف التجارة العربية

دبي (وام)

ترأس محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة اجتماعات الدورة الـ«131» لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي عقدت بشكل حضوري وافتراضي في دبي، أمس، تحت عنوان: «القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي». ورحب الرميثي في كلمة له رحب برؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية في بلدهم الإمارات التي كانت وستظل موئلاً للأشقاء العرب. ونوه إلى أهمية الخروج بقرارات مهمة، خصوصاً في ظل التحديات، والظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة «كورونا»، بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي، ويلبي تطلعات وآمال الشعوب العربية وأهداف العمل العربي المشترك.