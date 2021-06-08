«غرفة عجمان» تبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي مع إستونيا

عجمان (وام)

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان آفاق التعاون الاقتصادي، وسبل تعزيز التجارة البينية مع جمهورية إستونيا. جاء ذلك خلال استقبال المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، يان رينهولد، سفير جمهورية إستونيا لدى الدولة، بحضور سالم السويدي مدير عام «الغرفة».

وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة التي يوفرها الطرفان في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال في كل من إمارة عجمان وجمهورية إستونيا.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي أن الزيارة تأتي بهدف ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات في المجالات الواعدة وخاصة قطاعي التجارة والسياحة، منوهاً بأن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة وحيوية لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على الفرص وتحديداً في مجال توظيف التكنولوجيا في الصناعة، الأمر الذي تتميز به جمهورية إستونيا.

وأوضح أن جمهورية إستونيا تتمتع بعلاقات وثيقة ومتنامية مع دولة الإمارات، ما يعزز فرص تنمية العلاقات التجارية لتشمل مجالات جديدة، يمكن للطرفين الاستفادة منها نحو تنمية وتطوير مجتمع الأعمال بإمارة عجمان، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية محفزة لهم.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية الاستفادة من معرض «إكسبو 2020» لزيادة مستوى التعاون المشترك، كما تم بحث أجندة زيارات الوفود المشاركة في الحدث والقادمة من استونيا، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بينها وبين المستثمرين والتجار في إمارة عجمان، للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية، مع أهمية تبادل البيانات لرصدها بالشكل الأفضل.