«ائتمان الصادرات» يوقع مذكرة مع «غرفة التجارة الكينية»

دبي (الاتحاد)

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكينيا من خلال تحفيز التجارة البينية وتدفق الاستثمارات، ودعم نمو الشركات المحلية في كلا البلدين.

وخلال منتدى «أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا» الذي انطلق في فبراير 2021، ذكر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والمكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكينيا قد بلغ 2.7 مليار دولار (9.9 مليار درهم) في عام 2019، مقارنة بـ1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) في عام 2015.

وأشار الزيودي إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كينيا تصل إلى 2.38 مليار دولار (8.7 مليار درهم)، بينما تقدر الاستثمارات الكينية في الإمارات بـ63 مليون دولار (231.4 مليون درهم).