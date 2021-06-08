شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«رأس الخيمة الوطني»

دبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

ووفقاً للمذكرة، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.