«غرفة دبي» تناقش تغيرات التجارة العالمية بعد «كوفيد - 19»

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي حواراً افتراضياً حول التغيرات الجذرية في التجارة العالمية، وذلك ضمن فعاليات «سلسلة حوارات 360»، التي أطلقتها غرفة دبي العام الماضي، بهدف إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال للاستفادة من تجارب وخبرات المختصين والخبراء والشركات في دبي والعالم، وتعزيز وعي قطاع الأعمال بالتطورات العالمية الاقتصادية.

وشملت قائمة المتحدثين كلاً من كيبور جينا المدير الننفيذي في غرفة التجارة والصناعة لعموم أفريقيا، والدكتور تيمور بايج المدير العام وكبير الاقتصاديين في مجموعة أبحاث «DBS» وخافيير بينا كابوبيانكو الأمين العام لجمعية مصدري الخدمات في أميركا اللاتينية، في حين ألقى حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي كلمة افتتاحية خلال اللقاء.

وناقش المتحدثون العوامل الرئيسية التي تدفع بنمو التجارة العالمية وتغير الخريطة التجارية العالمية.

من جهته أشار حسن الهاشمي -خلال كلمته الافتتاحية- إلى أن جائحة «كورونا» قد أثرت على المنظومة التجارية العالمية، وأظهرت الحاجة إلى ابتكار حلول جديدة ومستدامة تعزز دور التجارة في تسريع التعافي الاقتصادي، معتبراً أن تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة التحديات وطرح الحلول يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ التجارة كركيزة للاقتصاد العالمي.