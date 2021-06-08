«أبوظبي الإسلامي» يقدم خدمة المصادقة البيومترية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، شراكة مع شركة «فيزا»، الرائدة عالمياً في تقنيات الدفع الرقمي، لتقديم ميزة المصادقة البيومترية في تعاملات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف خدمة مصادقة المستهلك من «فيزا» إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين، فضلاً عن التقليل من مخاطر الأمن والاحتيال عن طريق استبدال طرق التحقق التقليدية، مثل كلمة المرور لمرة واحدة «OTP»، بالمصادقة البيومترية عبر بصمات الأصابع وبصمة الوجه.

وفي هذه المناسبة، قال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يستخدم نظام تحديد الهوية البايومتري بصمة الوجهة والأصابع للوصول إلى الحساب، الأمر الذي يضمن أمن معلومات المستهلكين. ونسعى من خلال شراكتنا مع «فيزا» إلى مواصلة تطوير نهجنا المتمثل في استخدام الحلول الرقمية لتحسين تجربة عملائنا». ومن جانبه، قال شهباز خان، مدير عام شركة فيزا في دولة الإمارات: «تمثّل خدمة مصادقة بيانات المستهلك التي نقدمها خير دليل على القيمة الكبيرة التي تقدمها شبكة (فيزا) الذكية للعملاء، سواء على مستوى البنوك أو التجار».