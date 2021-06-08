5.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 399 مبايعة بقيمة 921.67 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 178.88 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 742.8 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 20 رهونات أراضٍ بقيمة 4.77 مليار درهم و56 رهونات فلل وشقق بقيمة 96.58 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الثانية بقيمة 5 مليارات درهم.