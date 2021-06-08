«الشرق الأوسط للطاقة» يبحث الحد من الاستهلاك

دبي (الاتحاد) اكد نخبة من أبرز خبراء صناعة الطاقة على أهمية المباني الخضراء والمدن الذكية ودورها الكبير في تقليل استهلاك الطاقة خلال اليوم الأول من أسبوع التركيز على قطاع استهلاك وإدارة الطاقة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة الذي ينعقد في دبي. شارك فى الجلسة وجود نخبة من أبرز خبراء المدن النظيفة والذكية على مستوى العالم مثل بينوا ليبوت كبير مستشاري السياسة في وزارة الحكومة الفرنسية لانتقال الطاقة وعمرو صلاح مدير أول ورئيس المرافق لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية وأحمد سامر البرمبالي العضو المنتدب لمجلس أعمال الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وناقشت الجلسة الحد من الاستهلاك من خلال المباني الخضراء والمدن الذكية ومناقشة الموضوعات الساخنة في الصناعة بما في ذلك إدارة الطلب على الطاقة وانبعاثات الكربون وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في المباني والبنية التحتية ودمج التخطيط المستدام والتكنولوجيا لإنشاء المدن الذكية.

وقال ليبوت خلال الجلسة بأنه يمكن التغلب على التحديات التي تواجه قطاع صناعة الطاقة من خلال اعتماد سلسلة من المبادرات المتعلقة بالفصل وإزالة الكربون واللامركزية والرقمنة والتعطيل من خلال الابتكار والرغبة في تحقيق الهدف مسلطا الضوء على الخطوات الأربع اللازمة للوصول إلى الاقتصاد الخالي من الكربون بما في ذلك كفاءة الطاقة وحل صافي الطاقة الصفري ونمط الحياة والتغييرات السلوكية والتحفيز والتعليم مع التأكيد على دور الحكومات في هذه العملية.

من جانبها، ناقشت أندريا دي غريغوريو المدير التنفيذي لمكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة برنامج إدارة الطاقة في الإمارة. وقالت كلوديا كونيتشنا مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة إن أسبوع قطاع الاستهلاك والإدارة موجه نحو ربط المستخدمين بالخبرات والحلول لإدارة الطلب على الطاقة والذي أصبح أكثر ابتكارًا وكفاءة على نحو متزايد حيث سيناقش مجموعة من الخبراء عددا لا يحصى من الموضوعات المتعلقة بالمباني الذكية والأتمتة والبيانات وكفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة التحويلية لأن هناك توجهاً واضحاً في السنوات الأخيرة نحو بناء أنظمة إيكولوجية أكثر ذكاءً وأنظمة لإدارة الطاقة ولهذا نريد أن نكون قادرين على توفير منصة توفر رؤى غنية بالمعلومات ومنصة مثالية للمناقشة.

ويستمر مركز بدء التشغيل للطاقة الذي يتم إدارته بالشراكة مع جرين كلايميت فينتشرز وبرعاية شنايدر إلكتريك للأسبوع الثالث على التوالي حيث يوفر المركز للشركات الناشئة العالمية في مجال الطاقة منصة مثالية لعرض ابتكاراتها أمام لجنة من المستثمرين وخبراء الصناعة كما سيتم الإعلان عن الفائز خلال الأسبوع الأخير من الحدث.