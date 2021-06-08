320 مليار يورو للتعافي الاقتصادي في أوروبا

بروكسل (رويترز) - اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تخصيص أكثر من 320 مليار يورو في صورة منح ومساعدات، منها 143.5 مليار يورو في شكل منح العام المقبل لتمويل التعافي الاقتصادي وعملية التحول الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، علاوة على 176.8 مليار يورو من المنح التي ستتدفق إلى دول الاتحاد من ميزانيته لعام 2022.

المنح الإضافية فوق الميزانية العادية هي جزء من خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجيل القادم التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي وتقترض بموجبها المفوضية 807 مليارات يورو وتوزعها في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لحكومات التكتل حتى عام 2026.

والأموال الإضافية مخصصة للمساعدة في تمويل تعافي دول الاتحاد السبع والعشرين من جائحة فيروس كورونا وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد، لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في نهاية المطاف، وأكثر رقمنة.

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية «اليوم، نقدم مستويات غير مسبوقة من الدعم المالي لتعزيز تعافي أوروبا من الأزمات الصحية والاقتصادية».

وأضاف قائلا «سنستثمر في قدرة أوروبا على التعافي وتحديثها من خلال التحول الأخضر والرقمي. إعادة أوروبا إلى المسار الصحيح وتسريع تعافيها وجعلها مناسبة للمستقبل هي أولوياتنا الرئيسة».