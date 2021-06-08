«العربية للطيران أبوظبي» تطلق وجهة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة العربية للطيران أبوظبي عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية. بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية «يريفان» بدءاً من 13 يوليو 2021، ممثلة الوجهة رقم 12 من مقرها الناقلة في أبوظبي. وتستغرق الرحلة من الإمارات إلى أرمينيا نحو ثلاث ساعات، وتحظى أرمينيا بطبيعة متنوعة تضم الجبال والغابات والبحيرات وشلالات المياه. وتعتبر مدينة يريفان القديمة عاصمة البلاد وإحدى أقدم المدن المأهولة بالسكان بشكل متواصل حول العالم، وتضم عدداً كبيراً من المتاحف والمتنزهات والمطاعم وتقدم فرص الاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة الخلابة.