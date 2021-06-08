تسارع تسليمات «تسلا» في الصين

شنغهاي (د ب أ) انتعشت عمليات التسليم من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» بالصين في شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل - عندما تم تعليق الإنتاج مؤقتاً للصيانة. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن المحللين يراقبون الوضع، رغم ذلك، لتحديد ما إذا كانت سلسلة من الدعاية السيئة سوف تُترجم إلى انخفاض في الطلب خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين، اليوم الثلاثاء، أن رائدة السيارات الكهربائية «تسلا» قامت بتسليم 33463 سيارة محلية الصنع الشهر الماضي، مقارنة بـ25845 في أبريل. ومن إجمالي العدد في مايو، تم تصدير 11527 سيارة، مقارنة بـ14174 سيارة تم شحنها إلى الخارج في أبريل، معظمها إلى أوروبا.

وبالنظر إلى السيارات التي دخلت السوق الصينية المحلية وحدها، ارتفعت عمليات التسليم بنسبة 88% في مايو مقارنة بشهر أبريل. ونظراً لأن «تسلا» تتلقى الطلبات عبر «الإنترنت» وتسلم المركبات مباشرة للمشترين - متجاوزة الوكلاء التقليديين - تعكس عمليات التسليم الطلب الذي يسبق احتجاجاً رفيع المستوى في معرض شنغهاي للسيارات في منتصف أبريل ومجموعة من الحوادث التي أدت إلى توتر الرأي العام تجاه الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها. ورفض ممثلو شركة «تسلا» في الصين التعليق على التقرير الأسبوع الماضي.