«السيادي السعودي» يستحدث منصبي نائب محافظ

الرياض (رويترز) - ذكر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم الثلاثاء إنه استحدث منصبي نائب محافظ بهدف دعم النمو والتوسع المستمر للصندوق البالغ حجمه 340 مليار دولار.

وتابع أن تركي النويصر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق ويزيد الحميد رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شغل في السابق منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية، سيشغلان المنصبين الجديدين إلى جانب مسؤولياتهما الحالية.

وصندوق الاستثمارات، برئاسة محافظه ياسر الرميان، محور خطط السعودية لتحويل الاقتصاد بتأسيس قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات التي تعتمد على النفط.

ومن المتوقع أن يضخ الصندوق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا حتى 2025 ورفع أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك.

