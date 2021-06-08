تراجع ثقة المستثمرين الألمان

برلين (رويترز) - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت في يونيو ولكن ظلت عند مستوى مرتفع كما لم تتغير التوقعات بتعاف قوي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال معهد زد.إي.دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين تراجع إلى 79.8 نقطة من 84.4 نقطة في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 86.0 نقطة.

وارتفع مقياس منفصل للمعهد للظروف الحالية إلى -9.1 نقطة من -40.1 نقطة في الشهر السابق مقارنة مع توقعات عند -27.8 نقطة.

وقال رئيس المعهد أكيم فامباخ في بيان «التعافي الاقتصادي يحرز تقدما. من المرجح أن يكون هبوط التوقعات راجعا على نطاق واسع لتقييم أفضل بكثير للوضع الاقتصادي الذي عاد الآن لمستويات ما قبل الجائحة».

وتابع «خبراء السوق المالية يواصلون توقع تعاف اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة».