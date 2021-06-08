تمويلات للمشاريع الصغيرة تصل إلى 10 ملايين درهم

دبي (الاتحاد) وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ووفقاً للمذكرة يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني. وتندرج المذكرة في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية بالإضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي : «نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وستساعد اتفاقيتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني على توفير التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة، مما يدعم نمو أعمالها ويعزز دورها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي».

بدوره، قال بيتر إنجلاند: «تتماشى هذه المذكرة مع التزام البنك بتحسين وتعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال تقديم دعم مالي أفضل وحلول مصرفية ملائمة تناسب احتياجاتهم. كما يمثل تطوير الاقتصاد الوطني أولوية قصوى في بنك رأس الخيمة الوطني، وتجسد هذه الشراكة ذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية في الدولة مثل التصنيع، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. كل ذلك مع استهداف قاعدة عملاء أوسع وتقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على حد سواء».

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشكّل ذراعا استثمارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة.