الودائع تستقطب 46.4 مليار درهم سيولة جديدة

أبوظبي (وام)

استقطبت الودائع لمدة ثلاثة أشهر سيولة استثمارية جديدة بقيمة 46.4 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2021 بنمو نسبته 11.2%، مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتعد هذه الزيادة في هذا النوع من الودائع الأعلى التي تسجل في غضون شهر واحد فقط منذ فترة طويلة، مما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الاستثمار فيها، خاصة بعد تساوي نسبة الفائدة عليها مع نظيرتها سواء لمدة 6 أشهر أو عام واحد.

وفي ظل الإقبال الكبير على الودائع لمدة 3 أشهر، فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلي 459 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة مع نحو 412.6 مليار درهم في مارس من العام ذاته.

وكان الإقبال الأكبر تركز في وقت سابق على الودائع لأجل من 6 إلى عام، لكن تقلص الهامش مع الأجل لمدة 3 أشهر منح الأفضلية للأخيرة التي باتت محط تركيز المستثمرين في الودائع البنكية.

يشار إلى أن الودائع لمدة ثلاثة أشهر شكلت نحو 58% من إجمالي رصيد الودائع لمختلف الآجال، والتي وصلت قيمتها إلى 791.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام الجاري، وذلك بحسب إحصائيات المصرف المركزي.