3 مليارات درهم سيولة الأسهم خلال جلستين

أبوظبي (وام)

ارتفعت وتيرة السيولة في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة منتصف الأسبوع، مما عزز من صعود المؤشرات العامة إلى مستويات تمهد لتحقيق اختراقات جديدة خلال الأيام القادمة.

وكانت الأسواق تفاعلت مع بعض الأخبار الإيجابية التي صدرتها عن شركات مدرجة، الأمر الذي قفز بأسعار أسهم هذه الشركات بقوة في ختام التعاملات.

وجاءت المكاسب المتحققة مع استمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة إلى 1.68 مليار درهم، ما رفع من إجمالي قيمة الصفقات خلال جلستين إلى نحو 3 مليارات درهم.

وعلى مستوى حركة المؤشرات العامة فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.64% بالغاً 2839 نقطة، في حين اقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6646 نقطة بزيادة نسبتها 0.34% مقارنة مع اليوم السابق.

وجاء الدعم الأكبر للنشاط في سوق دبي المالي من سهم إعمار الذي حلق إلى مستوى 4.11 درهم، وذلك عقب إعلان الشركة عن نمو مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، مما حفز على الاستثمار في الأسهم الذي تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 110 ملايين درهم.

وانعكس الأداء الإيجابي لسهم إعمار على شريحة كبيرة من الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي، حيث ارتفع سهم إعمار مولز إلى 2.01 درهم وإعمار للتطوير 3.72 درهم وداماك 1.30 درهم، بالإضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد الى 4.97 درهم.

وفي سوق العاصمة فقد ارتفع سهم اتصالات الى 22 درهماً، كما شملت قائمة الرابحين سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد إلى 16.90 درهم وسهم شركة الدار 3.76 درهم وأدنوك للتوزيع 4.36 درهم، وواصل سهم العالمية القابضة صعوده إلى مستوى 96.75 درهم.

يشار إلى أن الجلسة شهدت تداول 328 مليون سهم نفذت من خلال 7059 صفقة، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.