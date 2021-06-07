«إن إم سي» تتلقى دعماً من الجهات الدائنة لإعادة الهيكلة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأوصياء المشتركون لشركة إن إم سي للرعاية الصحية عن تسلم التزامات الدائنين المؤكدة التي تضمن خروج المجموعة من إدارة سوق أبوظبي العالمي ليصبح الدائنون مساهمين في أعمال «إن إم سي» بموجب صك إدارة الشركة.

وسيقوم الأوصياء قريبا باقتراح وإطلاق سندات سوق أبوظبي العالمي لترتيب الشركة والتي تسمح للشركات العاملة بالخروج من عملية إعادة الهيكلة، مع نقل الملكية إلى الدائنين.

وقال ريتشارد فليمنج، أحد الأوصياء المشتركين: «يعكس الدعم العظيم من الدائنين المشاعر الإيجابية تجاه النهج الجماعي الذي اتخذناه خلال هذه العملية لضمان قيام المجموعة بتحسين القيمة للدائنين. هذه لحظة مهمة للغاية في عملية إعادة هيكلة المجموعة، وتوفر قاعدة من الاستقرار، بينما ننتقل إلى الفصل التالي للشركة».