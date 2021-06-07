شراكة بين «أبوظبي الأول العقارية» و«الإمارات الدولية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي الأول العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة الإمارات الدولية للغاز (EIG) التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) لتوفير خدمات إمداد الغاز لجميع مشاريعها السكنية والتجارية والصناعية.

وستعمل شركة الإمارات الدولية للغاز، بموجب هذه الاتفاقية، كمزود لخدمات الغاز البترولي المسال، إلى جانب توفير خدمات الصيانة لشبكات الغاز المسال، والطبيعي، والمصنّع، في جميع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية التي تتولى إدارتها شركة أبوظبي الأول العقارية.

وبهذه المناسبة، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية: «يمثل تعاون شركة أبوظبي الأول العقارية مع شركة الإمارات الدولية للغاز دليلاً مهماً على الرؤى والأهداف المشتركة المتمثلة في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية لخدمة القاطنين في مشاريعنا السكنية والتجارية والصناعية. وباعتبارنا من الشركات الرائدة المزودة للخدمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نؤكد التزامنا بتوفير أفضل الحلول والخدمات العقارية المتكاملة لمستأجرينا، ونتطلع للعمل مع شركة الإمارات الدولية للغاز لتوفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز». وتعتبر شركة الإمارات الدولية للغاز إحدى الشركات الرائدة في صناعة خدمات الغاز، والمتخصصة بتوفير إمدادات الغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المصنّع، وهي شركة مملوكة من قبل كل من الشركة العالمية القابضة للخدمات، وشركة الأثمار القابضة، ومجموعة الفنار للغاز.

ومن جانبه، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية للغاز: «تتمتع كل من شركة الإمارات الدولية للغاز وشركة أبوظبي الأول العقارية بخبرة كبيرة في مجال إدارة العقارات وإدارة أصول الغاز، وقد ارتأت الشركتان العمل معاً لتوظيف هذه الخبرة ضمن اتفاقية شراكة تخدم رؤيتهما المشتركة. نتطلع للعمل مع شركة أبوظبي الأول العقارية لإضافة المزيد من القيمة، من خلال نشر أحدث خدمات وتقنيات إمداد الغاز التي تلبي احتياجات المستأجرين لدى شركة أبوظبي الأول العقارية بالشكل الأمثل».

وتدير شركة أبوظبي الأول العقارية التابعة لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، محفظة واسعة من المشاريع العقارية تضم أكثر من 20 الف وحدة ضمن فئات عقارية مختلفة.