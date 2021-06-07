«جمارك دبي» تسجل 952 ألف معاملة حتى أبريل

دبي (الاتحاد)

عززت جمارك دبي جهودها لتيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من مخاطر وأضرار المواد الممنوعة، حيث حقق مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية أداءً متميزاً في الأشهر الأربعة الأولى من يناير إلى أريل من العام 2021. وسجلت المعاملات الجمركية المنجزة في المركز، خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 71% ليصل عددها إلى 952.232 ألف معاملة مقابل 557.318 ألف معاملة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، وبلغت قيمة البضائع في المعاملات المنجزة من يناير إلى أبريل 2021 نحو 298.3 مليار درهم، وبلغت كميتها 38.848 مليون طن. وقد تمكن مركز جمارك جبل علي من إحباط كافة محاولات التهريب للبضائع المحظورة.