«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يعقد في موقع اكسبو

دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر القادم في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث تعد الهيئة شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو، وذلك بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأعلن ذلك معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن المعرض السنوي يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقال معالي الطاير: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم. ويعكس المعرض حرص إمارة دبي على دعم الجهود العالمية الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».