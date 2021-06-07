«العربية للطيران»: تسيير رحلات مباشرة إلى «بوكيت»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت العربية للطيران، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة من مطار الشارقة الدولي إلى بوكيت في تايلاند، بدءاً من 2 يوليو 2021، في خطوة تجعلها أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة تسيّر رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة، وتندرج في إطار خططها لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.

وأكدت هيئة السياحة التايلاندية السماح بقدوم المسافرين من الدول المصنفة ذات الخطر المنخفض والمطعمين بلقاح «كوفيد-19»، مباشرة إلى وجهات العطلات الشهيرة فيها دون الحاجة للحجر الصحي، بدءاً من 1 يوليو.

ويتعين على المسافرين فقط البقاء في المنطقة التي وصلوا إليها لمدة سبعة أيام قبل الانتقال إلى أي وجهة أخرى في البلاد. وتقدم العربية للطيران للمسافرين تذاكر بأسعار منافسة إلى بوكيت، بدءاً من 1799 درهماً لرحلات الذهاب والعودة حسب الحجز التوفيري.

