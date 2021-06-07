«شعاع كابيتال» تبيع حصص «الخليجي التجاري»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن بيع حصتها البالغة 34.648.071 سهماً، والتي تمثل نحو 3.8% من «المصرف الخليجي التجاري» إلى «مجموعة جي إف إتش المالية».

ومن المتوقع أن ينعكس الأثر الإيجابي لعملية البيع على نتائج «شعاع» المالية للربع الثاني لعام 2021. وتمثل عملية بيع أسهم «المصرف الخليجي التجاري» تقدّماً مستمراً في خطة «شعاع» المعلنة مسبقاً من حيث التخارج من الأصول غير الأساسية.

وأكدت «شعاع» من خلال إعلانها مؤخراً عن نتائجها للربع الأول لعام 2021، والتي شهدت تحقيق المجموعة أرباح ربع سنوية تصل الى أعلى مستوياتها خلال العشر سنوات الماضية، على أنها تسير على الطريق الصحيح في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية كما هو مخطط لها.

وبالإضافة إلى ذلك، قام صندوق «جولديلوكس» المدار بواسطة شركة «شعاع جي ام سي ليميتيد»، وهي شركة تابعة لشعاع، ببيع حصة تبلغ 87.078.724 سهماً تمثل نحو 9.76% من «المصرف الخليجي التجاري» أيضاً إلى «مجموعة جي إف إتش المالية». بعد عملية البيع هذه، لم تعد تمتلك «شعاع» و«جولديلوكس» أي حصة في المصرف الخليجي التجاري.

قال أجيت جوشي، مدير عام، رئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن هدفنا المتمثل في تقليص وحدة الأصول غير الأساسية كجزء من استراتيجيتنا الشاملة لتحسين النمو.