الأسهم الأوروبية عند مستويات قياسية مرتفعة

لندن (رويترز) - سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من جولة أخرى من المكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات طغت على انخفاضات في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية أثارتها بيانات تصدير متشائمة من الصين.

وصعد مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها 0.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2015، موسعا مكاسبه للأسبوع الماضي التي بلغت 5.3 بالمئة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة بينما يترقب المستثمرون الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو في مجملها بينما استقرت عوائد السندات الحكومية قرب أدنى مستوياتها في شهر قبيل اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس الذي من المتوقع أن يتمسك فيه صانعو السياسة النقدية بموقفهم التيسيري.

وهبط مؤشر أسهم شركات التعدين الأوروبية 1.6 بالمئة مع تراجع أسعار النحاس بعد نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات الصينية أثار قلقا من ضعف الطلب على المعدن الأحمر.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز 0.3 بالمئة مع تراجع أسعار الخام قبيل محادثات هذا الأسبوع بين إيران وقوى عالمية حول اتفاق نووي من المنتظر، في حال إبرامه، أن يعزز إمدادات النفط.