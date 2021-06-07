الوحدات الفندقية في عجمان ترتفع %7.7

عجمان (الاتحاد)

تفقّد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان عدداً من المشاريع السياحية الجديدة في الإمارة تضمنت عدداً من الفنادق التي تم افتتاحها مؤخراً.

واطّلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على أهم الإنجازات السياحية الجديدة التي تم تنفيذها في عجمان والتي ساهمت في ارتفاع الوحدات الفندقية في الإمارة بنسبة 7.7% وزيادة الغرف الفندقية بنسبة 6.3%.

وأكّد النعيمي خلال جولته على أهمية المشاريع والمبادرات التي تخدم القطاع السياحي والتي تعكس المناخ الجاذب للسياح والزوار القادمين الى إمارة عجمان، مشيراً الى أن هذه المشاريع تعتبر من دعائم تنويع موارد الاقتصاد المحلي بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات، مما يتيح لنا تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية.

وشدّد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي خلال الزيارة على قيمة المشاريع السياحية والتطويرية النوعية التي يجري تنفيذها في الإمارة، وأثرها البالغ في ترسيخ الموقع الرائد كوجهة سياحية الذي وصلت إليه عجمان بشكل خاص ودولة الامارات بشكل عام، في الوقت الذي يلقى فيه السائح كل الترحاب والدعم في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس، وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل، وببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية.

من جهته، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن الإمارة أصبحت وجهة للاستثمار السياحي في المنطقة، حيث أثبت القطاع قدرته على استقطاب استثمارات جديدة بصورة مستدامة مدعوماً بالتوجهات الحكومية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن إمارة عجمان تتمتع بكل المقومات المطلوبة لتكون الوجهة المفضّلة للاستثمار السياحي بما توفره من بنية تحتية ممتازة وخدمات وتسهيلات حكومية تمكّن المستثمرين من تحقيق أهدافهم.

وأوضح الجزيري أن إمارة عجمان تمتلك كل العوامل الأساسية التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وأبرز وجهات الاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة، وإن ما حققته من تطور ونمو في شتّى المجالات هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة بنظرتها المستقبلية وقدرتها على حشد الإمكانات ومواجهة التحديات بكل كفاءة واقتدار، في سبيل تعزيز البيئة السياحية في الإمارة.