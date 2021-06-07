1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 358 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 701.58 مليون درهم و299 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 634.55 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 330 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 410 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة القرهود وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 152.81 مليون درهم، منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 58.87 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 93.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 15 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 225.1 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 200 مليون درهم.