«الملائكة» تناقش إدارة مخاطر

الشارقة (وام)

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ملتقى خاصاً بشبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» التي أطلقها المجمع في وقت سابق من العام الجاري، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الابتكارية والتقنية الواعدة في الدولة، بهدف التعريف بنموذج «الاستثمار الملائكي» ودوره في النهوض بقطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة.

وتناول الملتقى عدة محاور بنيت على مجموعة من التساؤلات منها: كيف تحول الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة إلى مستثمرين ملاك؟ وكيف يمكنك تنويع المخاطر والتفاوض على شروط الصفقة والتعامل مع الشركات التقنية الناشئة؟ وكيف تؤمن فرص الاستثمار التجارية التي يمكن أن تعيش؟

وتطرق المتحدثون للعديد من الموضوعات المهمة بداية من التعريف بنموذج الاستثمار الملائكي بشكل عام، بالإضافة لفهم وإدارة مخاطر وآفاق الاستثمار «الملائكي»، وأكدوا ضرورة امتلاك محفظة متنوعة لتقليل المخاطر واستكشاف فرص جديدة لدعم الشركات المحلية، كما تم مناقشة أفضل الوسائل الممكنة التي يمكن من خلالها الوصول إلى مجتمع رجال الأعمال المحتملين، سواء من خلال إطلاق المبادرات وعقد اللقاءات والجلسات التعريفية، كما تم تحديد المعالم الرئيسية للمرحلة القادمة.

وتم إطلاق شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» بهدف دعم الشركات الناشئة الابتكارية ورواد الأعمال، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كموجهة عالمية للابتكار ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدمة ومنصة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون الدولة سباقة في تطويرها أو تبنيها عالمياً.