وزير قبرصي: لا تأثير لضريبة «السبع»

نيقوسيا (رويترز) - قال وزير مالية قبرص كونستانتينوس بيتريدس اليوم الاثنين إن قرار مجموعة السبع فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات، لا يؤثر بشكل مباشر على بلاده فيما يبدو.

وأضاف في تعليق مكتوب إلى رويترز أن قبرص ستحافظ على مصالحها وأنه ينبغي الإقرار بمصالح الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي ووضعها في الاعتبار.

واقترحت مجموعة السبع حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات عند 15 بالمئة.

ومعدل الضريبة في قبرص هو 12.5 بالمئة لكن بيتريدس قال إن الضريبة الفعلية في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط أعلى من 15 بالمئة.

وأضاف قائلا «قرار مجموعة السبع انفراجة بالطبع لكنه لا يبدو أنه يؤثر على قبرص مباشرة» مشيرا إلى أن الجزيرة «ليست ملاذا ضريبيا».

وقال «قبرص اقتصاد مفتوح ووجهة تنافسية لما تتمتع به من خصائص، وستبدي روحا بناءة في المناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي».

كان بيتريدس قال لمشرعين أوروبيين الأسبوع الماضي إن قبرص تعتبر فرض الضريبة مسألة اختصاص وطني.

واضطرت قبرص لإعادة النظر في نظام الضرائب عام 2013 عندما رفعت الحد الأدنى لضريبة الشركات من عشرة بالمئة إلى 12.5 بالمئة بموجب بنود إنقاذ مالي دولي.