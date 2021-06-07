«بي بي» تتوقع استمرار الطلب القوي على النفط

موسكو (د ب أ)- توقع برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة «بي بي» تعافيا قويا في الطلب العالمي على النفط الخام، كما رجح أن يستمر هذا التعافي لبعض الوقت، مع إبقاء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تحت السيطرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن لوني القول: «هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الطلب سيكون قويا، بينما يبدو أن النفط الصخري سيظل منضبطا».

وأضاف:«أعتقد أن الوضع القائم حاليا يمكن أن يستمر على ما هو عليه لبعض الوقت».

وجاءت توقعات لوني متوافقة مع توقعات مسؤولين تنفيذيين آخرين في صناعة النفط، والتي تأتي مدعومة بالتعافي القوي من تداعيات جائحة كورونا في كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وقال لوني: «إنني أؤمن باللقاحات، واللقاحات بدأت تعطي نتائج إيجابية، إننا فقط بحاجة إلى تصل إلى أماكن أكثر».

وأضاف أن الشركة رفعت عدد منصات الحفر في أعمالها الخاصة بالنفط الصخري في الولايات المتحدة بعد تخفيضها العام الماضي، إلا أن نشاطها في المنطقة ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من العام.