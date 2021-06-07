220 مليون مستخدم لتقنيات الجيل الخامس

دبي (الاتحاد) ألقى تقرير جديد صادر عن مختبر المستهلك في إريكسون الضوء على التأثير الذي بدأت تقنيات الجيل الخامس بتركه على مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المستخدمين في دولة الإمارات، وتوقعاتهم لما يمكن أن تقدمه هذه التكنولوجيا في المستقبل. وتعد التغطية الداخلية أحد مجالات التركيز الرئيسة التي تشير إليها أبحاث المستهلكين، حيث أشار واحدٌ من بين كل خمسة مستخدمين لتقنيات الجيل الخامس إلى أن استخدامهم لشبكة Wi-Fi على هواتفهم ضمن منازلهم أو الأماكن الداخلية الأخرى تراجع بسبب مزايا الاتصال المحمول للجيل الخامس.

ويأتي تقرير مختبر المستهلك في إريكسون، والذي يحمل عنوان "خمس طرق لتحسين تقنيات الجيل الخامس"، نتيجة لأكبر دراسة عالمية حول مستهلكي تقنيات الجيل الخامس حتى الآن. وقد غطت هذه الدراسة آراء المستهلكين وتصوراتهم في 26 سوق، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يمثل 1.3 مليار مستخدم للهواتف الذكية على مستوى العالم، بما في ذلك 220 مليون مشترك في تقنيات الجيل الخامس.

كما يستكشف التقرير الاتجاهات الرئيسة لتبني واستخدام وفهم المستهلكين لتقنيات الجيل الخامس. ففي دولة الإمارات، وجد التقرير أن هناك زيادة بنسبة 6% في النية للترقية إلى تقنيات الجيل الخامس خلال الفترة بين مارس 2019 ديسمبر 2020. وفضلا عن ذلك، أشار التقرير إلى أن 24% من المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات يمتلكون هواتف مزودة بخدمات اتصال الجيل الخامس، لكنها تعمل على شبكات الجيل الرابع، مما يشير لاتساع نطاق جهوزية المستخدمين لاعتماد هذه التقنية.

وكشفت النتائج الرئيسة لهذا التقرير بأن أوائل معتمدي هذه التقنية في دولة الإمارات راضون للغاية عن السرعة، فإن 81% منهم يرغبون بمزيد من الخدمات والتطبيقات المبتكرة.

كما يسلط التقرير الضوء أيضا على كيفية بدء تقنيات الجيل الخامس في خلق سلوكيات استخدام جديدة. وإلى جانب تقليل استخدام شبكة Wi-Fi، يقضي المستخدمون الأوائل لتقنيات الجيل الخامس نحو ساعتين في الأسبوع أكثر من غيرهم على الألعاب السحابية، وساعة أخرى على تطبيقات الواقع المعزز، مقارنة بمستخدمي تقنيات الجيل الرابع. ويقضي مستخدمو تقنيات الجيل الخامس 3 ساعات أكثر في الأسبوع في مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة وساعة ونصف أكثر على تطبيقات الواقع المعزز مقارنة بمستخدمي تقنيات الجيل الرابع. بالإضافة إلى ذلك، قام 20٪ من المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة بتقليل استخدامهم لشبكة Wi-Fi بعد الترقية إلى الجيل الخامس.

ونظرا للإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة على حركة المستهلكين، فقد كانت الغالبية العظمى من الاستخدامات المنتظمة لأوائل متبني تقنيات الجيل الخامس داخلية. ونتيجة لذلك، فقد أشار المستخدمون الأوائل إلى أن التغطية الداخلية كانت أكثر أهمية بالنسبة لهم بمرتين لتوفير تجربة استخدام مُرضية مقارنة بالسرعة أو عمر البطارية.

كما يحدد التقرير خمسة طرق لمقدمي خدمات الاتصالات لتلبية توقعات المستهلكين على المدى القريب والبعيد، هي:

• معالجة الفجوة المعرفية من خلال تثقيف المستهلكين والتسويق بشكل أفضل للقيمة التي توفرها تقنيات الجيل الخامس، حيث يمتلك 24% من مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات، هواتف مزودة بخدمات اتصال الجيل الخامس، إلا أنهم لا زالوا يستخدمون باقات الجيل الرابع.

• ضمان جودة تغطية داخلية وخارجية متسقة لشبكات الجيل الخامس.

• التكيف مع متطلبات الشبكة لخدمات الجيل الخامس الجديدة.

• التركيز على معرفة نيّة المستهلك وتصوره لحالات استخدام جديدة لتقنيات الجيل الخامس.

• تسريع مستويات توافر حالات استخدام حالية وجديدة من خلال بناء علاقات تعاون وشراكات.