شركة سعودية تصدر دولارية صكوكاً للمرة الأولى

الرياض (أ ف ب) -بدأت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الاثنين أول طرح لصكوك بالدولار، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الطاقة العملاقة لجمع الأموال بهدف تمويل عمليات توزيع الأرباح على مالكي أسهمها.

وقالت أرامكو في بيان نُشر على موقع السوق المالية المحلية «تداول» إن عملية الطرح ستتواصل حتى 17 يونيو الجاري، من دون أن تحدّد قيمة الطرح التي قالت إنّها ستكون «بحسب ظروف السوق».

ويأتي الطرح بعد عرضين سابقين لبيع سندات لم يكونا متوافقين مع الشريعة، الأول بلغت قيمته الإجمالية 12 مليار دولار في 2019 والثاني 8 مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي.

وتعمل الشركة على جمع الأموال للمساعدة في دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار، وهي مصدر إيرادات رئيسي للحكومة السعودية، أكبر مالكي أسهم أرامكو.

وتعهدت أرامكو بدفع توزيعات الأرباح قبيل طرحها العام الأولي في البورصة السعودية في ديسمبر 2019.

وفي الشهر الماضي، أعلنت أرامكو عن قفزة بنسبة 30 في المئة في أرباح الربع الأول بفضل انتعاش أسعار النفط، لكن مستوى التدفق النقدي للشركة لم يصل إلى مبلغ الـ18,75 مليار دولار المتوجب توزيعه كأرباح في هذا الفصل.

وفي أبريل، قالت أرامكو إنها أبرمت صفقة بقيمة 12,4 مليار دولار لبيع حصة أقلية في أعمال خطوط أنابيب النفط إلى كونسورتيوم بقيادة شركة مقرها الولايات المتحدة.