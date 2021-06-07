أمين عام «أوبك» يتوقع تراجع مخزونات النفط

لاجوس (رويترز) - قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك اليوم الاثنين إن أوبك وحلفاءها يتوقعون مزيدا من الانخفاض في مخزونات النفط في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود المنتجين لدعم السوق.

وأضاف باركيندو خلال مشاركته عبر الإنترنت في قمة نيجيريا الدولية للبترول أن مخزونات النفط في دول العالم المتقدمة تراجعت 6.9 مليون برميل في أبريل، بانخفاض 160 مليون برميل عن نفس الفترة قبل عام، وهو ما يعد أول إعلان لهذا الرقم.

وقال «نتوقع أن نرى المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة».

