الملياردير بيزوس في أول رحلة سياحية للفضاء

نيويورك (رويترز) - قال الملياردير جيف بيزوس مؤسس شرك أمازون اليوم الاثنين إنه وشقيقه سيسافران إلى الفضاء الشهر المقبل على أول رحلة فضائية مأهولة تنظمها شركته بلو أوريجين لصناعة الصواريخ.

وقال بيزوس على صفحته على موقع إنستجرام «أحلم منذ كان عمري خمس سنوات بالسفر إلى الفضاء. وفي 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي».

وينضم بيزوس، الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في الخامس من يوليو، إلى الفائز في مزاد للحصول على مقعد في أول رحلة فضائية من بلو أوريجين في نفس الشهر.

وأنهت بلو أوريجين الجولة الأولى من المزاد الشهر الماضي وقالت إنها تلقت أكثر من 5200 عرض من 136 دولة، لكنها لم تفصح عن أعلى عرض في هذه الجولة.

وبلغ أعلى عرض حتى الآن في الجولة الثانية الجارية 2.8 مليون دولار وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

وستسمر العملية حتى العاشر من يونيو ثم يقام مزاد على الإنترنت يوم 12 يونيو.

وتستهدف الشركة إطلاق أولى رحلاتها للفضاء يوم 20 يوليو على مركبة فضاء تابعة لها فيما سيكون لحظة حاسمة في المنافسة وبدء عهد جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.

وكانت رويترز قد نشرت في 2018 أن بلو أوريجين تعتزم تقاضي مبلغ 200 ألف دولار من الركاب مقابل الرحلة استنادا إلى تقييمات لرحلات منافسة تنظمها شركة فيرجن جلاكتيك المملوكة للملياردير ريتشارد برانسون واعتبارات أخرى لكن ربما تكون الشركة قد غيرت رأيها.