تمويل مُيسر لمساكن الإماراتيين

أبوظبي (الاتحاد) وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتوفير خيارات تمويل مرنة للمواطنين الذين يتطلعون إلى اقتناء وحدات سكنية مناسبة لعائلاتهم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج «اليُسر»، أحد مبادرات المؤسسة الرامية إلى توفير أفضل خيارات التمويل للمواطنين عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أبرز البنوك.

وبموجب الاتفاقية، يقدم قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول تمويلاً تصل قيمته إلى 750 ألف درهم بأرباح مدفوعة من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع إمكانية السداد خلال 25 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المواطنون من حلول التمويل بأسعار تنافسية في حال رغبتهم بشراء أو بناء منزل خاص إذا كانت قيمة الأرض أو العقار أعلى من المبلغ المحدد من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وتم توقيع الاتفاقية من قبل فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول، وسامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وقالت فتون المزروعي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نقدم لمواطني الدولة خيارات تمويلية أكثر تنوعاً لاقتناء المنازل العائلية المنسجمة مع متطلباتهم. فالحياة الأسرية عنصر جوهري في الثقافة الاجتماعية الإماراتية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون رافداً قوياً لجهودنا المتواصلة نحو دعم المواطنين للحصول على منزل الأحلام».

وأضافت: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر هذه العلاقة وعقد شراكات مماثلة مع مختلف الهيئات الحكومية، وذلك لتقديم مزيداً من العروض والمزايا الحصرية لمواطني الدولة. وبالنسبة لنا في بنك أبوظبي الأول، فإننا حريصون دائماً على توفير حلول تمويل مبتكرة ومرنة، إلى جانب العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين على كافة المستويات». وتمثل الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة جديدة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع التزام بنك أبوظبي الأول بمساعدة مواطني الدولة على اقتناء منازلهم الخاصة. ويعتبر البنك من أبرز الداعمين لمبادرات تمويل الإسكان في الدولة.

من جانبه، قال سامي عبدالله قرقاش: «نرحب بهذه الاتفاقية التي من شأنها دعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين، حيث إنها تدعم توجهات المؤسسة التي أولت الأسرة المواطنة الاهتمام الأكبر ووفرت لها كل مقومات الأمن والأمان. ونؤكد أن هذا التعاون سيسهم في ضمان جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال الإسكان، وفي دعم الاستقرار السكني للعائلات من المواطنين، ونثمن كذلك دور بنك أبوظبي الأول الذي يقدم، بموجب هذه الاتفاقية، حلولاً تمويلية مبتكرة لتمويل المساكن ولإسعاد المواطنين».

ويأتي توقيع لهذه المذكرة في إطار الحرص على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، ولتسهيل الإجراءات للحصول على التمويلات السكنية المطلوبة عبر نافذة واحدة توفر الوقت والجهد على المتعاملين.