الإمدادات الإيرانية تكبح ارتفاع النفط

لندن (رويترز) - تراجع سعر النفط اليوم الاثنين بعدما بلغ ذروة عامين فوق 72 دولارا، بفعل الضغط الناجم عن احتمال زيادة صادرات إيران، إلا أن تعافي الطلب وقيود الإمداد من أوبك+ قدما بعض الدعم.

يزيد الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا مع تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، كما تخفف الهند إجراءات العزل في خطوة أخرى قد تعزز استهلاك الوقود.

والتزمت أوبك وحلفاؤها بقيود الإنتاج المتفق عليها حتى يوليو.

ونزل خام برنت الخام 62 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 71.27 دولار بحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش بعدما سجل في وقت سابق 72.27 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 دولارا لأول مرة منذ الأول 2018، لكنه عكس الاتجاه ليجري تداوله منخفضا 66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 69.07 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل في شركة السمسرة أواندا «مع بعض التحسن في ظروف الجائحة في الهند والتعافي في الولايات المتحدة والصين فيما تظل أوروبا على المسار، ينبغي أن يكون هناك إقبال على شراء الخام مع كل انخفاض».

ارتفع الخام على مدار الأسبوعين الماضيين وزاد برنت 37 بالمئة منذ بداية العام بفضل قيود الإمدادات التي فرضتها أوبك وحلفاؤها وتعافي الطلب جزئيا من الانهيار الذي سببته الجائحة.

وتبدأ إيران وقوى عالمية جولة خامسة من المحادثات في العاشر من يونيو في فيينا قد تشمل رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.